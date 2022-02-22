64-летний дончанин погиб после замыкания электропроводки

В Ростовской области при пожаре погиб мужчина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области пожар унес жизнь пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, около одиннадцати часов утра в поселке Пригородном Красносулинского района. На улице Чапаева загорелась квартира в одном из жилых домов. Пожарных к месту происшествия вызвали испуганные соседи.
- Огнем было охвачено два квадратных метра помещения. Ликвидация произошла до прибытия пожарной охраны, - отметили в ведомстве.
По мнению специалистов, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в электропроводке. При пожаре погиб 64-летний мужчина.
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