В донском регионе мужчина погиб при пожаре в частном доме

В Ростовской области мужчина погиб в пожаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 февраля, около часа ночи в городе Зерноград Зерноградского района. На улице специалистов загорелся частный дом. Пожарных к месту происшествия вызвали соседи, заметившие густой дом.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено два квадратных метра. Локализовать возгорание удалось в 00:54, а уже через минуту огонь был полностью потушен. Когда спасатели смогли проникнуть в дом, там они обнаружили тело 39-летнего мужчины. Он скончался от полученных ожогов, а причиной пожара было названо неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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