В Ростовской области сгорел магазин. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области загорелся магазин.

Инцидент произошел во вторник, 20 июля, около половины первого дня в городе Батайске. На улице Северная звезда в магазине, который находится в доме №7. Очевидцы, заметившие дым и почувствовавшие запах гари, незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

Оперативно прибывшие огнеборцы смогли вывести из горящего здания 15 человек. Огнем было охвачено четыре квадратных метра помещения. Локализовать возгорание удалось в 13:12, а полностью огонь был потушен уже через две минуты. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались десять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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