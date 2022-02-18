Пожилой мужчина погиб при пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростове при пожаре погиб пожилой мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове при пожаре в многоэтажке погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, около половины шестого вечера в Первомайском районе города. Соседи, почувствовав едкий запах дыма, незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров помещения. Локализовать возгорание пожарные смогли в 17:36, а полностью огонь был потушен уже через три минуты. Когда спасателям удалось войти в дом, там они обнаружили тело 66-летнего мужчины. предварительной причиной пожара было названо неосторожное обращение с огнем.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 22 человека личного состава и шесть единиц техники, - говорится в тексте сообщения.

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