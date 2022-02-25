В Ростове к административной ответственности привлекли 5 участников пикета

Всего завели 7 административных дел Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону за два дня к административной ответственности привлекли 5 участников пикета. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, всего завели 7 дел. Наказания утвердили по статьям «Неповиновение сотруднику полиции», «Нарушение порядка организации пикетирования» и «Мелкое хулиганство».

Женщина получила 20 часов обязательных работ и 9 суток административного ареста. Один из мужчин - 30 суток работ и 10 суток ареста. Остальные трое мужчин проведут под стражей от 7 до 10 суток. К слову, задержанные вину не признали.

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