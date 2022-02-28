В Ростовской области школьники помогли сверстникам из Донбасса выбрать кружки и секции

Эвакуированные дети познакомились с донскими школьниками. Фото: сайт правительства РО.

Школьники Ростовской области рассказали эвакуированным из ДНР и ЛНР сверстникам об интересных кружках и секциях, которые можно посетить во Дворце творчества донской столицы. Кроме того, для ребят провели экскурсию в IT-кубе, сообщает сайт донского правительства.

Дети также пообщались друг с другом за чаем. Юные школьники, прибывшие из Донбасса, поделились своими впечатлениями и рассказали, как учились дома.

- У себя на родине ребята не только обучались в школах, но и посещали дополнительные кружки. Мы решили познакомить юных гостей с возможностями нашей системы допобразования. Такие же встречи планируем проводить и в других муниципалитетах региона, - рассказал министр общего и профессионального образования Дона Андрей Фатеев.

К слову, кроме этой программы, в Ростове организовали и другие встречи - дети смогли посетить городской зоопарк и побывать в театрах.

С 28 февраля, то есть с сегодняшнего дня, в Ростовской области к учебе должны приступить 1823 ребенка из числа беженцев. Тем, кто раньше занимался в секциях, помогут найти такие же занятия на новом месте.

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