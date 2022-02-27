В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам благоустройства беженцев из ЛНР и ДНР

В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам трудоустройства беженцев ЛНР и ДНР Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области заработала круглосуточная горячая линия по вопросам трудоустройства беженцев из ЛНР и ДНР. Она открылась на базе региональной службы занятости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Все желающие смогут задать все интересующие вопросы по телефону 8 (863) 244-25-62. Там можно получить консультацию специалистов службы занятости. Они ответят на вопросы о порядке трудоустройства, смогут подобрать подходящие варианты работы, а также окажут необходимую помощь при проведении собеседования с работодателем.

Напомним, что во всех пунктах временного размещения работают консультационные пункты службы занятости населения.

- В настоящее время в Ростовской области насчитывается более 55 тысяч вакансий. К информации о свободных рабочих местах предоставлен бесплатный доступ через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», - отметили в ведомстве.

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Сейчас в них находятся только 6,3 тысячи беженцев.