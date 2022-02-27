Квартиру за рубль для беженцев из Донбасса предлагают в Ростове

Многие россияне откликнулись и предлагают помощь людям, попавшим в беду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неделю назад началась массовая эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Тысячи людей, измученные дорогой прибыли с маленькими детьми и стариками на территорию Ростовской области. Здесь их расселили в пункты временного размещения - в детские лагеря, санатории и базы отдыха.

На территории Ростовской области в ПВР находятся 6,3 тысячи беженцев из Донбасса, половина из них - дети. Людям оказывают психологическую помощь. Многие дончане откликнулись на чужую беду - они собирают вещи, продукты, игрушки, чтобы помочь пострадавшим.

А еще на доске бесплатных объявлений в Интернете появилось предложение о сдаче квартиры для беженцев Донбасса всего за рубль. Узнали, что стоит за таким предложением.

«ПРИМУ БЕСПЛАТНО И ПОСИЖУ С РЕБЕНКОМ»

- Приму бесплатно беженцев из Донбасса и Луганска. Можно одну женщину с маленьким ребенком 3-6 лет или бабушку с внучкой, - говорится в объявлении. - Отличная комната, все есть.

Отдельным бонусом идет личная помощь хозяйки квартиры. Ростовчанка предлагает помощь в уходе за ребенком, если мама друг сразу устроится на работу.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» дозвонилась автору объявления.

На звонок ответила приветливая женщина.

Вот такое объявление появилось. Фото: сайт бесплатных объявлений Авито.

«НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА»

- Просто желание помочь людям и никакого мошенничества, - ответила пенсионерка.

Кстати, сдает ростовчанка комнату на бессрочный период. Говорит, что все зависит от обстоятельств. Но предупреждает, что комната маленькая - всего 13 квадратных метров, поэтому такой вариант жилья подойдет лишь матери с ребенком.

- В комнате есть один двуспальный диван, два шифоньера, телевизор, стол. В общей кухне - микроволновка, холодильник, стиральная машина, - продолжает хозяйка комнаты.

Что касается платы за коммунальные услуги, то и тут брать плату с постояльцев женщина не собирается.

РАЗУЧИЛИСЬ ВЕРИТЬ В ДОБРОТУ?

- Просто от чистого сердца хочу помочь. Раньше не помогала. Такой опыт будет впервые. Но меня это не пугает, - признается дончанка.

Кстати, объявление было выложено пенсионеркой еще 19 февраля, когда беженцы только начинали эвакуироваться. Однако, по словам хозяйки, пока звонков по поводу съема, не поступало.

- Может, боятся нарваться на мошенников, - заключила добросердечная женщина. - А может просто разучились верить в доброту от чистого сердца

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