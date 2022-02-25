"Мы все люди!": Приграничные таксисты на треть снизили цены для беженцев из Донбасса

Таксисты не стали наживаться на чужом горе и ломить цену. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 19 февраля началась массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР. До Ростовской области кто-то добирался - организовано на автобусах, кто-то - ехал на собственном авто, ну а некоторые воспользовались услугами такси. Мы выяснили, как на данный момент обстоят дела с перевозкой граждан из России в Донбасс и обратно.

"НЕ ЧУЖИЕ..."

В самом Куйбышевском районе Ростовской области – населения едва не дотягивает до 14 тысяч человек. Так повелось, что от любого местного села или хутора до российско-украинской границы рукой подать – на севере и северо-западе граница района совпадает с границей Донецкой и Луганской областями. У каждого есть родственники и знакомые – с той стороны.

- Чай, не чужие, - шутят местные, часто балакая на обоих языках.

Правда, в последние годы, чтобы попасть друг к другу в гости – нужно каждый раз переходить границу через официальные пункты пропуска – Весело-Вознесенка, Куйбышево и Матвеев-Курган. Но проблемой это никогда не было – хочешь на автобусе, хочешь на машине с соседом или вскладчину на такси. Последних - можно пересчитать по пальцам – не город-миллионник, оттого и спрос в разы меньше.

Зато, когда объявили эвакуацию мирных жителей в Донбассе российские селяне в стороне не остались: кто - дома у себя приютил даже незнакомых беженцев просто так, кто просто покупал продукты и приносил вещи в пункты временного размещения, а местные таксисты просто снизили цену.

- Как иначе-то, - машет рукой Петр Денисов из Матвеев Кургана. – У людей беда, а мы что – нелюди?!

СВОЯ СХЕМА

- Не скрою, в последние дни добираться в оба направления стало очень сложно, - признается руководитель местной службы такси Александр Корсуков, который вместе с коллегами работает таксистом в приграничной территории - в Куйбышевском районе Ростовской области. - В основном, людям приходиться делать две пересадки. Сначала - они доезжают до таможни, затем - переходят границу пешком потому, что так быстрее. И уже после снова садятся в другое такси, чтобы доехать до нужной точки. Такая схема работает в оба конца, ведь у нас есть свои водители и в российском Куйбышево, и в заграничной Макеевке.

Общий диспетчер находится в Макеевке. Позвонив по короткому номеру, люди могут вызвать машину из Ростовской области до таможни в Куйбышево, и наоборот - из ДНР до российской границы. Путь хоть и не самый легкий, зато единственно возможный. Говорят, сейчас на Донбасс пропускают российских граждан, если имеется основание для проезда, например, прописка на этих территориях. Но пока таких желающих я не знаю.

"А КАК ИНАЧЕ?"

Александр подтверждает: таксисты не стали наживаться на чужом горе и ломить цену. Более того, ее даже сейчас почти на треть снизили.

- Ну, конечно, мы все люди, как иначе? - продолжает Александр. - В среднем, стоимость поездки у нас в эти дни стала меньше - из Донецка до Куйбышево варьируется в пределах 2 500 рублей. До аэропорта «Платов» - 3 400 рублей, до ж/д вокзала в Ростове - 3 200 рублей.

А до закрытия границ прямой от Донецка до аэропорта обходился на наших же машинах пассажирам примерно в 5 500 - 6 000 рублей. На самом деле, суммы всегда разные, все зависит от конкретной точки сбора - в среднем, 25 рублей километр туда и половина суммы водителю, чтобы вернуться назад. Вот и считайте..

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