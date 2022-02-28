Яйца за 60 рублей нашли в магазинах Ростова во время проверки

Масло подсолнечное стоит от 80 до 160 рублей за 1 литр Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В магазинах Ростова проверили цены на социально значимые товары - продукты питания, которые чаще всего покупают люди. Под особым контролем сейчас стоимость хлеба из пшеничной муки, масла и сахара, рассказал начальник городского управления торговли Константин Тихонов.

- Масло сливочное стоит от 600 до 650 рублей за 1 кг, средняя цена - 610 рублей. Масло подсолнечное - от 80 до 160 рублей за 1 литр. Молоко предлагают по цене от 40,9 до 80 рублей за 1 литр, средняя цена - 52,78 руб./литр. Десяток куриных яиц стоит от 59,5 до 120 рублей, средняя цена - 84,7 рублей за десяток, - сообщил Константин Тихонов.

Что касается хлеба, то ржано-пшеничный стоит от 41,64 до 77,35 рублей за кг, в среднем - 61 рубль за 1 кг.

- Говядину берут по 474,75 рубля, при этом ценник может варьироваться от 399 до 550 рублей за 1 кг. Такое же количество баранины реализуют за 559,67 рублей, минимум - 429 рублей. Куры, кроме окорочков - от 168 до 250 рублей за 1 кг. Рыба мороженная - от 99,2 до 250 рублей, - добавил Константин Тихонов.

Ранее региональные власти сообщили, что ситуация на потребительском рынке Ростовской области сейчас остается стабильной. Внутренний рынок защищён, подчеркнули в правительстве.

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