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Общество26 февраля 2022 18:00

В донском транспорте ограничат прием оплаты при помощи Apple Pay и Google Pay

Эти ограничения коснутся карт лишь пяти банков
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области владельцы карт пяти банков не смогут оплачивать проезд при помощи смартфона

В Ростовской области владельцы карт пяти банков не смогут оплачивать проезд при помощи смартфона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области владельцы карт ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия не смогут оплатить проезд в общественном транспорте при помощи сервисов Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства развития платежных систем.

- По информации Центробанка РФ карты банков, попавших под санкции западных государств, не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, - отметили в агентстве.

Важно сказать, что ограничения коснутся только оплаты смартфонами. Бесконтактная оплата пластиковыми картами будет работать как и раньше. Оплата таким способом будет вестись без ограничений.

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Из-за хакерских атак временно перестал работать сайт правительства Ростовской области.

Техслужбы оперативно восстановили доступ к сайту.