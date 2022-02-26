В донском транспорте ограничат прием оплаты при помощи Apple Pay и Google Pay

В Ростовской области владельцы карт пяти банков не смогут оплачивать проезд при помощи смартфона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области владельцы карт ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия не смогут оплатить проезд в общественном транспорте при помощи сервисов Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства развития платежных систем.

- По информации Центробанка РФ карты банков, попавших под санкции западных государств, не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, - отметили в агентстве.

Важно сказать, что ограничения коснутся только оплаты смартфонами. Бесконтактная оплата пластиковыми картами будет работать как и раньше. Оплата таким способом будет вестись без ограничений.

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