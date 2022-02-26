Из-за хакерских атак временно перестал работать сайт правительства Ростовской области

Хакеры устроили атаку на сайт правительства Ростовской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области оказался временно заблокирован сайт правительства. Виной тому стали хакерские атаки. Об этом сообщили в субботу, 26 февраля, в пресс-службе правительства региона.

В донском правительстве, ссылаясь на региональное минцифры, рассказали, что это была спланированная атака на сайт. Целью ее могла быть попытка вывести официальный ресурс губернатора из строя.

- Технические службы восстановили работу сайта, - отметила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Василия Голубева Ирина Четвертакова.

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В Ростовской области 43-летнему хакеру дали срок за атаку на районную администрацию.

Хакер, скорее всего, рассчитывал заработать на разблокировке зараженного компьютера.