Дончанам не грозит весной остаться без связи

Ростовчане не останутся без связи на период ЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дончан не оставят без связи на период ЧС. В этом заверили местных жителей в региональном министерстве связи.

Ранее в мессенджерах распространялась информация о том, что с 1 марта на период ЧС жителей Ростовской области оставят без сотовой связи. Авторы сообщений ссылались на проект постановления «Об утверждении положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Стоит отметить, что такое постановление действительно было внесено в прошлом году, но его не приняли, потому что оно не прошло оценку регулирующего воздействия. Более того, все региональные операторы сотовой связи приняли дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования сетей связи.

Введены дополнительные дежурные бригады, усилен мониторинг работы оборудования. Сбоев в работе сетей не обнаружено, все средства обеспечения связи работают в штатном режиме. Услуги мобильной связи оказываются населению в полном объеме. Введения ограничений с 1 марта 2022 года на региональном уровне не будет, - заверили в ведомстве.

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