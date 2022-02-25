Как в Ростове изменилась цена смартфоны и технику

Продавец магазина сотовой связи из Ростов откровенно рассказал о ситуации с ценами. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Боюсь представить, какой ужас начнется, когда покупатели увидят новый ценник на технику, - вздыхает продавец сотовой связи из Ростова. Парень рассказал, поднялись ли цены на планшеты и смартфоны, а также влияет ли это на спрос.

"ИНДЕКС АЙФОНА"

- Я работаю в магазине сотового оператора уже почти год, за это время цены, конечно, плавали, но постепенно, - рассказал корреспонденту "КП-Ростов" молодой человек, попросивший не называть его имени. - Люди как бы успевали подготовиться к скачку, чтобы накопить нужную сумму на долгожданное приобретение. Сейчас же начался какой-то взрыв стоимости. Еще вчера мы продавали технику по старому прайсу, а уже сегодня ценник взлетел примерно на 20 процентов.

Понятное дело, что все зависит от курса иностранной валюты, у нас даже появился термин «индекс айфона». По ценнику на яблочную продукцию мы можем определить общую картину с подорожанием. Допустим последняя модель в базовой комплектации на 128 гигабайт выросла в цене на 15 тысяч рублей. А премимум смартфоны этой же марки уже от 15 до 30 тысяч рублей

"УРВАТЬ ПО СТАРОМУ КУРСУ"

При этом на спрос ситуация пока не повлияла. Даже так, люди как будто бы махом побежали в магазины, в надежде урвать гаджеты по старому курсу. Правда, сегодня утром картина уже другая. Впереди - выходные - даже боюсь представить, сколько будет криков и возмущений начнется, когда ростовчане увидят ценник.

При этом ростовский политолог Роман Базиков рекомендует не паниковать:

- Я бы советовал не делать резких движении. Если есть накопления до одного миллиона рублей, не стоит сейчас обменивать их на доллары. Не советую скупать бытовую технику. Любое резкое движение сейчас может привести к финансовым потерям.

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