Приходят в одних трусах, жалуются на жизнь и платные подписки: откровение ростовского продавца сотовой связи

За новеньким телефоном клиенты идут как на праздник, а консультанты в это время мечтают затеряться Фото: Иван МАКЕЕВ

За какие-то 20 лет наша жизнь полностью изменилась: нейросети выстраивают нашу новостную ленту, снимаем кино на смартфоны и запускаем актрис в космос, а от кошельков с купюрами отказываемся в пользу умных часов. Кажется, только вчера радовались сообщению на пейджер и кормили своего тамагочи как тут камеры на «100500» пикселей, «тяжелые» игры, миллион сообщений в час во все мессенджеры и запуск мультиварки и стиральной машины с телефона. Не жизнь, а сплошной комфорт(если бы еще горячую воду летом не отключали)!

С каждой моделью наши лучшие друзья и рабочие помощники — смартфоны — становятся все умнее и умнее, и некоторым непременно нужно ходить только с последней моделью, например, «яблокофонов» - в очередях стоять готовы в день открытия продаж. И если для покупателя выход новой модели – это радостное событие, то для продавцов - трудовая рутина на грани нервного срыва.

Журналисты «КП – Ростов-на-дону» пообщались с продавцом сотовой связи Кириллом. Парень просил не называть его фамилию, зато рассказал про самые необычные и странные случаи на работе, а также раскрыл как продавцы электроники подталкивают нас делать ненужные покупки.

Недовольство работой мобильного оператора клиенты часто вымещают на продавцах-консультантах Фото: Иван МАКЕЕВ

«ЭТО ВЫ УКРАЛИ У МЕНЯ СО СЧЕТА 50 КОПЕЕК!»

- В этом марте будет год с тех пор как я тружусь продавцом в магазине сотовой связи. Скажу честно, работенка не для слабонервных. С одной стороны, физически ты почти не устаешь: выходим по графику три дня работаем с 9 утра до 8 вечера и день отдыхаем. И пусть само расписание не очень удобное, зато в перерывах между клиентами можно спокойно смотреть в подсобке сериальчики. Но, с другой стороны, в день к нам приходят от 40 до 50 человек, и, к сожалению, большинство из них постоянно норовят поскандалить. Как минимум такие товарищи принимают тебя за службу психологической помощи, а максимум — устраивают пьяные дебоши.

Пожалуй, моя любимая рубрика - «Платные подписки и места, где они обитают». Примерно в 70% процентах случаев к нам обращаются не за помощью, а с жалобами. Мол это вы украли у меня со счета 50 копеек, это вы подключили мне платные тарифы, а также подписку на эротические сайты, еще установили приложения, которых раньше никогда не было. Ага, продавцам больше делать нечего, то и дело пытаемся установить бабе Глаше из соседнего дома пару-тройку подписок. Если без шуток, многие люди действительно вымещают злость за недобросовестную работу оператора именно на менеджерах и продавцах, и что бы ты ни говорил, переубедить их невозможно. Остается только выдыхать и ловить дзен.

ПРОДАТЬ «ГОЛЫЙ» ТЕЛЕФОН - СМЕРТИ ПОДОБНО

- Понятное дело, что продавцы лишь следуют регламенту организации. Например, наш магазин занимается не только услугами оператора, но и продает смартфоны, а также мелкую технику. Поэтому каждому продавцу нужно выполнять месячный план продаж. Например, оформить «голый» телефон без каких-либо дополнительных аксессуаров и страховок – смерти подобно. На первый раз тебя просто предупредят, а вот на второй могут лишить премии и бонусов. А без них зарплата просто смешная. Если же постоянно игнорировать эти требования, попросту уволят за «несоответствие стандартам компании».

Не все могут легко разобраться с терминалом оплаты Фото: Евгения ГУСЕВА

Помимо техники нужно реализовывать еще и сим-карты. Допустим, в месяц нашему магазину нужно продать 300 симок: эта сумма делится между всеми работниками салона, их, как правило, 3-4 человека. А еще, если клиент заходит, чтобы пополнить счет другого оператора, я обязан предложить ему перейти в нашу компанию, а также рассказать о выгоде и разных тарифах. И пусть тот не согласится, главное - это сделать. В фирме даже предусмотрены специальные тренинги по основам продаж, правда из-за ковида обучение перевели в онлайн. Теперь у каждого сотрудника есть личный аккаунт в специальном приложении: туда приходит информация о новых товарах и также советы о том, как вести активные продажи.

ШЛЕЙФ АЛКОГОЛЬНО АМБРЕ

- Ну и конечно помимо продаж любая работа с клиентами — это коллекция смешных и сумасшедших историй. Помню, летом заходит как-то мужик лет 50-ти в одних трусах и с банкой коктейля. С первых же секунд магазин заполнился неповторимым шлейфом алкогольного амбре. Убив наше обоняние ароматами «Франции», мужчина поставил жестянку возле кассы и стал бурчать что-то очень невнятное. Мы при этом с директором просто наблюдаем. После минутного монолога обо всем и ни о чем товарищ подходит к терминалу для оплаты, и тут начинается цирковое представление. Сначала он перекрестился перед автоматом, затем встал перед ним на колени, начал кланяться и громко бурчать на непонятном языке.

Мои нервы уже сдавали: говорю директору, мол сейчас его вышвырну. Но была «небольшая» загвоздка - нам запрещено грубо обращаться с клиентами, пусть даже такими. В подобных случаях нужно вызывать охранную службу, но пока она доедет, непонятно, что этот фрик натворит. Руки уже сжимались в кулаки, как тут мужик встал с колен и выдал: «Ну все, ушел я». И был таков, с трудом донеся тело до двери, все-таки покинул магазин. Правда еще два часа мы с директором пытались выветрить перегар.

«БОЛЬШЕ КО МНЕ НИКОГДА НЕ ПОДХОДИТЕ»

- Или вот недавно, заходит мужчина лет сорока и снова направляется к терминалу. Я в тот момент в магазине был один, поэтому лишь наблюдал, стоя за кассой, чтобы все было нормально. Господин упорно стучал костяшками по стеклу терминала, но у него все не получалось. Решаю подойти и предложить помощь, а он не реагирует. Снова отхожу к кассе, и тут буйный клиент начинает визжать, будто моя первая учительница, завидев мышь: «Я тут уже все пальцы разбил о ваш экран, но ничего не работает!» Снова подхожу к аппарату, аккуратно нажимаю пальцем по дисплею и предлагаю ему помочь, на что в ответ слышу:

- Отойдите от меня и никогда больше не подходите, больше сюда не приду.

Потом он хлопнул дверью и ушел. Нет, я, конечно, все понимаю. Но зачем же так психовать на ровном месте?

Каких только историй у терминалов не случалось Фото: Евгения ГУСЕВА

ВЫГОВОРИЛСЯ И УШЕЛ

Помимо странных и веселых историй есть и очень грустные. Например, во время моей стажировки в магазин пришел мужчина. Он грустно направился к терминалу, а я как обычно произнес это крамольное «Вам помочь?». Господин поднял на меня глаза и с очень грустным голосом произнес

- Да чем ты мне поможешь. У меня вот все друзья погибли, совсем один остался.

Затем мужчина начал рассказывать очень печальную историю про свое военное прошлое. Я ведь всего-то предложил помочь разобраться с терминалом, а вместо этого выполнял роль бесплатного психолога. Он-то выговорился и ушел, а я еще весь день прокручивал в голове эту ситуацию.

ПРИХОДЯТ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЖИЗНЬ РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

- На самом деле, подобные случаи очень часто происходят именно с пожилыми людьми. Подходят дедули и бабули к витрине со смартфонами, и ты, как и положено, предлагаешь разобраться с ассортиментом, а дальше начинается программа «О наболевшем». Мол, только инсульт перенесла, внуков нет, руки трясутся. В таких случаях я всегда пытаюсь как-то посодействовать и предложить реальную помощь, а в ответ получаю скупую фразу из серии «Да чем ты мне поможешь» и продолжение рассказа. Бывает так, что некоторые постоянные «клиенты» приходят к нам раз в две недели и делятся одними и теми же историями. И ты стоишь возле витрины и думаешь: ну и как мне теперь жить с этой информацией, как не пропускать через себя? Прямо не магазин, а сеанс у психотерапевта.

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