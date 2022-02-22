Как будут расти цены, и что делать с накоплениями после признания независимости ЛНР и ДНР, рассказал политолог из Ростова-на-Дону

Возможно, скоро в Ростове продукты будут стоить дороже Фото: Анастасия Черникова

Эксперт Роман Базиков назвал, какие товары подскочат в цене в ближайшее время. В интервью корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" ростовский политолог спрогнозировал, как может изменится экономическое положение в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.

"ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ДНР И ЛНР ПРИВЕДЕТ К ПЛЮСУ"

- В ближайшей и среднесрочной перспективе на экономике это отразится негативно. Экономический негатив в краткосрочной перспективе мы видим сейчас. Думаю, он продлится ближайшие один-два-три года. Уже произошел обвал фондового рынка. Я бы не сильно делил Ростовскую область и Россию. Ухудшение будет везде, - говорит Роман Базиков.

Однако, по мнению эксперта, упадок экономики случился бы в любом случае, вне зависимости от ситуации на Донбассе. Это связано с мировым экономическим кризисом, который, по мнению Базиков, потихоньку начинается.

- К примеру, в 2008 году не было никакой геополитики, но все равно произошел сильный удар по экономике за счет общемировой тенденции. Просто Россия из-за Донбасса первой «скатится» в экономический кризис, который и так, на мой взгляд, был бы, но позже. А вот в долгосрочной перспективе признание ЛНР и ДНР независимыми республиками приведет к плюсу, - продолжает политолог.

"БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ"

Что касается конкретно цен, то они, безусловно, вырастут, уверен Роман Базиков. При этом он отметил, что недвижимость и автомобили будут стоить также, как и сейчас, так как за последние два года они и так подорожали почти вдвое.

А вот продукты и товары первой необходимости, по мнению политолога, точно «подскочат» в цене. Не исключено, что экономический кризис отразится и на фармацевтике.

- Ассортимент в аптеках зависит от импорта. Возможно, что перестанут продавать препараты иностранного производства, а их заменят дженерики по цене оригинала, - пояснил политолог.

При этом эксперт рекомендует не паниковать.

- Я бы советовал не делать резких движении. Если есть накопления до одного миллиона рублей, не стоит сейчас обменивать их на доллары. Не советую скупать бытовую технику. Любое резкое движение сейчас может привести к финансовым потерям. Мой совет - просто заниматься здоровьем. Будет здоровье, все сдюжим, - заключил Роман Базиков.

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