Число заболевших коронавирусом в Ростовской области возросло на 2963 человека

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 13735 тестов на коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области еще 2963 человека заболели коронавирусом за сутки. Коэффициент распространения инфекции значительно снизился и сейчас уже составляет 0,88. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает сайт донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах региона. Ростов - 701, Волгодонск - 149, Таганрог - 147, Шахты - 137, Новочеркасск - 129, Сальский район - 95, Октябрьский район - 91, Аксайский район - 86. Далее территории также располагаются в порядке убывания по количеству новых инфицированных. В конце списка - Советский район с 3 заболевшими.

В больницах к этому моменту находятся 3143 человек, 30 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 233 - на неинвазивной ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки стало известно еще о 10 жертвах коронавируса. Это 5 женщин от 71 года до 87 лет, а также 5 мужчину от 51 года до 84 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону вирус унес жизни 10321 человека.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 13735 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 2003,03 тысячи человек.

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