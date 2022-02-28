Жителей Нидерландов и Бельгии призвали отказаться от поездок в Ростовскую область

Ранее от посещения донского региона предостерегли граждан Канады. Фото: Олег ЗОЛОТО

МИД Нидерландов и Бельгии предостерегли своих граждан от посещения Ростовской области. Соответствующие предупреждения опубликовали на сайтах иностранных ведомств. Об этом стало известно сегодня, 26 февраля.

Так, иностранцам порекомендовали не посещать донской регион без крайней необходимости. Например, власти Нидерландов пояснили, что территория находится в «красной зоне», то есть там, где нужно нужно быть очень осторожными.

К слову, ранее - еще в начале января - с похожим предупреждением обратились и к жителям Канады. Тогда заявили, что на Дону опасно оставаться из-за распространения омикрон-штамма и «угрозы конфликта».

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