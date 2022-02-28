Власти Ростовской области сообщили еще о 10 жертвах коронавируса

В больницах к этому моменту находятся 3143 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области стало известно еще о 10 жертвах коронавируса. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает сайт донского правительства.

За сутки, по данным властей, скончались 5 женщин от 71 года до 87 лет и 5 мужчин от 51 года до 84 лет. У этих пациентов были хронические заболевания. Всего же на Дону вирус с начала пандемии унес жизни 10321 человека.

В больницах к этому моменту находятся 3143 человек, 30 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, за сутки в регионе подтвердили еще 2963 новых случая инфекции.

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