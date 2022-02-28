С 12 марта в Ростове запретят остановку транспорта на Доватора

Также ограничения планируют ввести на Юфимцева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 12 марта в Ростове запретят останавливаться и парковать транспорт на Доватора. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Ограничения введут на участке Доватора от 5-го до 4-го проезда с южной стороны. Это сделают для повышения безопасности дорожного движения и улучшения проезда на этом участке пути, пояснили власти.

Добавим, с 12 марта в донской столице также планируют запретить парковку на Юфимцева от Буденновского до дома № 10 с южной стороны, и от Буденновского до Мебельного с северной стороны.

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