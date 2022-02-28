В ЮФУ открыли горячую линию психологической помощи для жителей Ростовской области

Общаться с людьми будут квалифицированные специалисты Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области Южный федеральный университет открыл горячую линию психологической помощи. Об этом сегодня, 28 февраля, рассказали в пресс-службе вуза.

- Обратиться могут студенты и преподаватели вузов юга России, педагоги и учащиеся системы общего образования, а также все, кому нужна поддержка, - пояснили в ЮФУ.

Консультировать будут тех, кто испытывает тревожность, стресс, беспокойство, чувствует одиночество и растерянность. К работе привлекли квалифицированных специалистов - сотрудников университета, а также преподавателей и аспирантов Академии психологии и педагогики ЮФУ.

АЛЛО!

Номер телефона психологической службы ЮФУ: 8-800-550-63-11 (звонки принимают с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области заработала горячая линия по трудоустройству для беженцев из Донбасса

Там можно получить консультацию у специалистов службы занятости (подробности)