В ЮФУ открыли горячую линию психологической помощи для жителей Ростовской области

Общаться с людьми будут квалифицированные специалисты
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Ростовской области Южный федеральный университет открыл горячую линию психологической помощи. Об этом сегодня, 28 февраля, рассказали в пресс-службе вуза.
- Обратиться могут студенты и преподаватели вузов юга России, педагоги и учащиеся системы общего образования, а также все, кому нужна поддержка, - пояснили в ЮФУ.
Консультировать будут тех, кто испытывает тревожность, стресс, беспокойство, чувствует одиночество и растерянность. К работе привлекли квалифицированных специалистов - сотрудников университета, а также преподавателей и аспирантов Академии психологии и педагогики ЮФУ.
АЛЛО!
Номер телефона психологической службы ЮФУ: 8-800-550-63-11 (звонки принимают с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов)
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