В Ростовской закрыли ковидный госпиталь Миллеровской ЦРБ

Пациентов с коронавирусом перестали принимать еще три дня назад Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области закрыли ковидный госпиталь, который работал на базе Миллеровской ЦРБ. Информацию об этом сегодня, 28 февраля, опубликовали на сайте районной администрации.

- Произведена выписка, при наличии показаний обеспечили перевод пациентов тяжелой степени, находящихся на лечении, в другие госпитали. Работа больницы по основному профилю начнется после дезинфекции помещений и лабораторного подтверждения готовности к приему пациентов, - говорится в сообщении.

Местные власти уточнили, что пациентов с коронавирусом перестали принимать еще три дня назад. Это сделали в связи с улучшением эпидобстановки. Инфекционный госпиталь на базе Миллеровской ЦРБ действовал с 20 октября 2020 года.

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