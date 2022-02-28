Перевозчик аэропорта Платов сообщил о массовой отмене рейсов в Ростовской области

Из Ростова-на-Дону отменили 12 маршрутов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 февраля базовый перевозчик аэропорта Платов на своем сайте сообщил о массовой отмене рейсов в Ростовской области, а также в других регионах страны.

Обмен билетов и возврат стоимости выполняется в порядке очередности запросов. Заявку на возврат денег можно оформить в личном кабинете. Оформить заявку на возврат авиабилета возможно по месту его приобретения, - говорится в сообщении.

Речь идет об отмене 12 маршрутов из Ростова-на-Дону, это в том числе направления в Москву, Псков, Санкт-Петербург, Казань, Самару и Минск. Также в донской регион запретили вылет самолета из Новосибирска. Всего же по России сегодня перевозчик не выполнил 26 маршрутов.

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