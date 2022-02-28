Бизнес-омбудсмен Олег Дереза попросил власти ослабить ограничения в Ростовской области

Ранее в регионе усилили санитарные ограничения из-за распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бизнес-омбудсмен Олег Дереза попросил власти ослабить коронавирусные ограничения. Свое обращения уполномоченный по защите прав предпринимателей опубликовал на своей странице в Facebook.

- Уважаемая власть всех уровней, контрольно-надзорные органы, сейчас как никогда нужны ваша поддержка. Хотя бы на это непростое время нужны другой надзор и контроль. Не стоит сейчас штрафовать, наказывать предпринимателей, что-то им запрещать. Если вы видите нарушение, то предлагайте его устранить, исправить ситуацию. Относитесь с пониманием к предпринимателям, которые оказываются в непростой ситуации, а за ними их трудовые коллективы и их семьи, - написал Олег Дереза.

Смягчить санитарные меры на Дону в том числе предлагается в связи с улучшением эпидобстановки. Например, на утро 28 февраля коэффициент распространения инфекции снизился до 0,88, а суточная заболеваемость составила 2963 случаев. Это еще много, но есть тенденция к снижению.

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