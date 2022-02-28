В Ростовской области объяснили, можно ли пользоваться картами при блокировке SWIFT

Денежные переводы и оплата картой возможны для владельцев Visa или Mastercard
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Блокировка системы SWIFT не повлияет на использование банковских карт и денежные переводы в Ростовской области. Противоположные заявления в сети - обман. Об этом со ссылкой на эксперта информирует Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».
- На самом деле, система SWIFT и банковские карты - разные финансовые инструменты. SWIFT - это не платежная система (как Visa или Mastercard), а мировая межбанковская система передачи финансовой информации. Банковские карты Visa и MasterCard работают в рамках отечественной системы НСПК, - пояснил банкир Сергей Бондаренко.
Стоит добавить, что ранее владельцев карт ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия предупредили, что они не смогут оплатить проезд в общественном транспорте при помощи сервисов Apple Pay и Google Pay.
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