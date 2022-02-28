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Экономика28 февраля 2022 15:02

В Ростове на Береговой решили построить деловой центр

Проект уже официально утвердили
Ангелина СКИБА
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Ранее территорию на Береговой занимали заведения общепита

Ранее территорию на Береговой занимали заведения общепита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на Береговой, 23 а планируют возвести деловой центр. Этот проект утвердила Главгосэкспертиза, сообщает «Городской репортер».

Подробностей и детальных планов будущего центра пока не опубликовали. Известно только, что по указанному адресу сейчас находится офис группы компаний «Донской причал». Эта организация ранее в рамках концессии занималась обновлением набережной южной столицы.

К слову, еще ранее территорию на Береговой, 23 а занимали заведения общественного питания.

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