В Ростове на Береговой решили построить деловой центр

Ранее территорию на Береговой занимали заведения общепита
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове на Береговой, 23 а планируют возвести деловой центр. Этот проект утвердила Главгосэкспертиза, сообщает «Городской репортер».
Подробностей и детальных планов будущего центра пока не опубликовали. Известно только, что по указанному адресу сейчас находится офис группы компаний «Донской причал». Эта организация ранее в рамках концессии занималась обновлением набережной южной столицы.
К слову, еще ранее территорию на Береговой, 23 а занимали заведения общественного питания.
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