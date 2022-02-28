В Ростовской области назначили замгубернатора и главу донского МинЖКХ

МинЖКХ региона возглавил Сергей Сизиков. Фото: сайт правительства РО.

Губернатор Ростовской области 28 февраля утвердил назначение сразу двух чиновников. Заместителем главы региона стал Андрей Пучков, а должность руководителя донского МинЖКХ занял Сергей Сизиков.

Андрей Пучков с 2014 года по настоящее время возглавлял контрольное управление при губернаторе, а до этого - с 2006 года - замещал различные должности в региональном правительстве.

Чиновник будет курировать вопросы труда и социальной политики, здравоохранения и санитарно благополучия населения. Он сменил в должности Сергея Бондарева, который перешел на другую работу.

Министерство ЖКХ Ростовской области возглавил Сергей Сизиков. С 2014 года до сегодняшнего дня специалист занимал пост гендиректора «Донэнерго», а еще раньше управленец был заместителем министра информационных технологий и связи Дона, а также проходил службу в МВД.

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