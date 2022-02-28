Свидетельства таганрожцев о геноциде и пытках озвучили в Ростовской области

Пятое по счету заседание состоялось сегодня, 28 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 28 февраля, в Ростовской области состоялось пятое судебное заседание по делу о признании геноцида мирного населения Дона в годы Великой Отечественной войны. На этих слушаниях рассказали о зверствах фашистов в Таганроге.

Участники суда озвучили свидетельства очевидцев, которые сохранились в архивных документах. Так, например, местная жительница Зинаида Романова после освобождения из немецкого плена сообщила, что захватчики пытали людей перед расстрелом.

В застенках фашистов пережила издевательства и Тамара Красицкая, во время пыток женщине перебили барабанные перепонки, а таганрожцев Александра и Лидию Самущенко в течение 50 дней истязали в камере смертников гестапо.

Известно, что пленных и мирное население вывозили на расстрел на Петрушину косу. Расправы проводили несколько раз в неделю. При этом количество убитых за один день иногда превышало 300 человек. Массовые казни также устраивали в Сальске, Новошахтинске, Новочеркасске, Ростове и других городах и районах области.

- Разрушение городов и сел области в период оккупации носило не случайный характер и не диктовалось военными соображениями. Нацистские преступники и их пособники вели планомерную работу по расчистке жизненного пространства для себя и своих родных. Для этого необходимо было уничтожить все экономические, научные и культурные достижения советского народа, истребить сотни тысяч мужчин, женщин, стариков и детей тех, кого не считали равными себе, - отметил заместитель губернатора Вадим Артемов.

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