Василий Голубев: все системы в Ростовской области работают в штатном режиме

Глава региона рассказал, что сейчас в донских ПВРах 6,5 тысяч беженцев. Фото: сайт правительства РО.

Ситуация в Ростовской области меняется стремительно, но в целом все системы региона сейчас работают в штатном режиме. Такое заявление сегодня, 28 февраля, в ходе интервью сделал губернатор Василий Голубев.

- Буквально в постоянном режиме, возможно, даже ежечасно мы обсуждаем и принимаем решения. Ситуация, действительно, меняется стремительно, поэтому правительство области должно быстро реагировать на обстановку, как и муниципалитеты. В целом все системы жизнеобеспечения работают штатно, без сбоев, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона рассказал также, что сейчас в донских пунктах временного размещения находятся 6,5 тысяч беженцев, больше половины из них - дети. Другую часть эвакуированных черз донской регион отправили в другие уголки нашей страны, людей приняли в 15 субъектах. Их отправили на новые места ж/д составами.

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