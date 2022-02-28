70% беженцев, подавших заявления в Ростовской области, уже получили по 10 тысяч рублей

Больше половины эвакуированных в ПВРах - дети Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили уже около 70% обратившихся беженцев. Об этом сегодня, 28 февраля, рассказал губернатор Василий Голубев.

- Выплаты продолжаем. По 10 тысяч рублей получили уже порядка 70% подавших заявления людей, - сообщил Василий Голубев.

Глава региона добавил, что сейчас на Дону ведется уже «более точечная работа с прибывшими», и она не менее напряженная, чем была в начале эвакуации.

По последним данным, в донских пунктах временного размещения сейчас находятся 6,5 тысяч человек, больше половины из них - дети. При этом, все вопросы по образованию среди школьников быстро решили. Также на контроле ситуация с распределением малышей беженцев по детским садам региона.

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