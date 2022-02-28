В Ростовской области могут начать давать ипотеку студентам

Не исключено, что на Дону начнут выдавать ипотеку студентам-отличникам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире рассказал о мерах поддержки учителям и новом пилотом проекте, который стартует в регионе.

Так, по словам главы региона, с первого января на 50 процентов выросла зарплата. По словам Василия Голубева, одна из главных задача – социальная поддержка педагогов, также власти ставят перед собой цель – создание более комфортных условий и для жизни учителей.

- Мы говорим о возможности решения вопросов, связанных с предоставлением жилья,- сообщил Василий Голубев.

Также, по словам губернатора, сейчас рассматривается вопрос о выделении льготной ипотеки для студентов. При этом первыми участниками пилотного проекта станут, вероятнее всего, отличники. Пока точная механики у этой инициативы не выработано.

Но власти не исключают, что такая поддержка будет оказываться студентам, обучающимся по определенным специальностям.

- Жизнь будет меняться, и мы будем реагировать, - сказал Василий Голубев.

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