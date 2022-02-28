В Ростовской области под особый контроль взяли 300 системообразующих предприятий

Изначально в списке было более 160 организаций Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В Ростовской области должны оценить ситуацию на 300 системообразующих предприятиях региона. Об этом в прямом эфире 28 февраля рассказал губернатор Василий Голубев.

- Наша принципиальная задача сейчас - оценить ситуацию на системообразующих предприятиях. Мы внимательно занимались этим, когда коронавирус только начинался, и нужно было, чтобы системы работали без сбоев. На федеральном уровне у нас таких организаций отметили более 160, но мы расширили этот список до 300, - сообщил Василий Голубев.

Глава региона пояснил, что речь идет о таких предприятиях, которые виляют на ситуацию в регионе и в муниципалитетах.

- Мы должны видеть возможные проблемы, чтобы оперативно принимать решения на уроне региона или на федеральном уровне. Работа на федеральном уровне началась с первого дня. Сейчас держим связь с членами правительства и руководством страны, - добавил Василий Голубев.

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