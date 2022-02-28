В Ростовской области молодую женщину подозревают в убийстве сожителя

Подозреваемую в убийстве взяли под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Неклиновском районе конфликт между гражданскими супругами закончился для уголовным делом для одного, и смертью второго, сообщает региональный следком.

По данным ведомства, 28-летний мужчина и 26-леьтняя женщина распивали спиртные напитки, после чего между ними случилась сильная ссора. В порыве злости, не сумев совладать с агрессией, злоумышленница схватила кухонный нож и дважды вонзила его в сердце мужчины.

От полученной травмы он скончался на месте.

- Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В отношении подозреваемой завели дело по статье «Убийство». Сейчас женщина под стражей.

Если суд признает вину, дончанка может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в расправе над сожительницей.

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