В Ростове трое человек ранены в аварии на Лесопраковой

Правоохранители выясняют все детали аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове в воскресенье вечером, 27 февраля, произошло серьезно ДТП, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника издания, две машины столкнулись на Лесопарковой. В результате травмы получили оба водителя и пассажир.
Так, у одного из мужчин, находившегося за рулем, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки и шейного позвонка.
- Его госпитализировали, - пояснил собеседник издания.
21-летняя пассажирка также доставлена в больницу. У нее – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма голени.
Второй водитель также получил травмы. У 24-летнего мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, но от госпитализации он отказался.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли три человека. Травмы различной степени тяжести получили шестеро дончан.
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