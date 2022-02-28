В Ростове трое человек ранены в аварии на Лесопраковой

Правоохранители выясняют все детали аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в воскресенье вечером, 27 февраля, произошло серьезно ДТП, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, две машины столкнулись на Лесопарковой. В результате травмы получили оба водителя и пассажир.

Так, у одного из мужчин, находившегося за рулем, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки и шейного позвонка.

- Его госпитализировали, - пояснил собеседник издания.

21-летняя пассажирка также доставлена в больницу. У нее – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма голени.

Второй водитель также получил травмы. У 24-летнего мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, но от госпитализации он отказался.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли три человека. Травмы различной степени тяжести получили шестеро дончан.

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