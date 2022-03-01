В Ростове на Портовой в ДТП с иномарками пострадали два человека

Столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Два человека пострадали в ДТП с перевертышем на Портовой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 28 февраля, около 20:10. Предварительно, 41-летний водитель Volkswagen Passat при повороте налево не предоставил преимущество Hyundai Accent, из-за этого произошло столкновение.

От удара первая иномарка перевернулась, во второй машине травмы получили 35-летний водитель и его пассажир, они попали в больницу. Сейчас полицейские еще уточняют обстоятельства аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове три человека ранены в аварии на Лесопраковой

Пострадавших госпитализировали (подробности)