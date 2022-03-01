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Общество1 марта 2022 7:33

Росавиация планирует продлить запрет на полеты из Ростовской области

Об этом говорят в авиакомпаниях, но официального решения пока нет
Ангелина СКИБА
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Ограничения на полеты в Платове действуют до 2 марта

Ограничения на полеты в Платове действуют до 2 марта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росавиация планирует продлить запрет на выполнение авиарейсов из Ростовской области. Об этом говорят в авиакомпаниях, однако пока это решение не утвердили официально. Никаких соответствующих документов и извещений не публиковали.

В пресс-службе донского аэропорта Платов прокомментировали, что распоряжений от федерального ведомства еще не поступало. О любых новых изменениях пообещали сразу же сообщать.

Напомним, ограничения на полеты в Платове действуют до 2 марта. Туристам, которые сейчас возвращаются домой, рекомендуют лететь через другие аэропорты, а далее ехать наземным транспортом.

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