Росавиация планирует продлить запрет на полеты из Ростовской области

Ограничения на полеты в Платове действуют до 2 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росавиация планирует продлить запрет на выполнение авиарейсов из Ростовской области. Об этом говорят в авиакомпаниях, однако пока это решение не утвердили официально. Никаких соответствующих документов и извещений не публиковали.

В пресс-службе донского аэропорта Платов прокомментировали, что распоряжений от федерального ведомства еще не поступало. О любых новых изменениях пообещали сразу же сообщать.

Напомним, ограничения на полеты в Платове действуют до 2 марта. Туристам, которые сейчас возвращаются домой, рекомендуют лететь через другие аэропорты, а далее ехать наземным транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничение на полеты в Ростовскую область будет действовать до 2 марта

Такая же ситуация сейчас еще в 11 городах России (подробности)