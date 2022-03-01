2668 новых случаев коронавируса подтвердили в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 3141 тест на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области еще 2668 человек заболели коронавирусом за сутки. Коэффициент распространения инфекции остается на уровне 0,88. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает сайт донского правительства.

Новых инфицированных выявили в 55 городах и районах региона. Ростов - 615, Волгодонск - 132, Таганрог - 132, Шахты - 113, Новочеркасск - 105, Неклиновский район - 90 и далее в порядке уменьшения выявленных случаев. На последнем месте списка - Советский район, там 3 заболевших.

В больницах к этому моменту находятся 3136 человек, 37 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 222 - на неинвазивной ИВЛ.

За сутки резко возросло число жертв коронавируса. Скончались 18 человек: 3 женщины 67, 69, 89 лет, а также 15 мужчин от 44 до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону вирус унес жизни 10339 человека.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 3141 тест на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 2003,57 тысячи человек.

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