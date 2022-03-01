Еще 18 человек умерли из-за коронавируса в Ростовской области

В больницах региона сейчас находятся 3136 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки из-за коронавируса умерли 18 человек. Это люди среднего и пожилого возраста. Информацию о новых жертвах инфекции утром 1 марта опубликовали донские власти.

Известно, что скончались 3 женщины 67, 69, 89 лет, а также 15 мужчин от 44 до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону с начала пандемии не смогли спасти 10339 заболевших.

В больницах региона сейчас находятся 3136 пациентов, 37 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. При этом количество новых инфицированных за сутки увеличилось еще на 2668 человек.

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