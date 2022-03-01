В Ростове эвакуировали работников и посетителей ТЦ «Сокол»

Предварительно, людей вывели на улицу после угроз о минировании
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сегодня, 1 марта, в Ростове-на-Дону эвакуировали всех работников и посетителей ТЦ «Сокол». Об этом сообщают очевидцы в одном из городских пабликов.
Предварительно, людей вывели на улицу после угроз о минировании. Ростовчане отмечают, что на месте сейчас работают кинологи, сотрудники полиции и экстренных служб.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», около торгового центра сейчас собралась пробка. Однако стоит отметить, что это обычное явление для участка дороги в этом районе. В пресс-службе полиции пока уточняют информацию.
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Сейчас эту информацию проверяют соответствующие службы (подробности)