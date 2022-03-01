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Происшествия1 марта 2022 9:08

В Ростове эвакуировали работников и посетителей ТЦ «Сокол»

По словам очевидцев, на месте сейчас работают кинологи, полицейские и сотрудники экстренных служб
Ангелина СКИБА
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Предварительно, людей вывели на улицу после угроз о минировании

Предварительно, людей вывели на улицу после угроз о минировании

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 1 марта, в Ростове-на-Дону эвакуировали всех работников и посетителей ТЦ «Сокол». Об этом сообщают очевидцы в одном из городских пабликов.

Предварительно, людей вывели на улицу после угроз о минировании. Ростовчане отмечают, что на месте сейчас работают кинологи, сотрудники полиции и экстренных служб.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», около торгового центра сейчас собралась пробка. Однако стоит отметить, что это обычное явление для участка дороги в этом районе. В пресс-службе полиции пока уточняют информацию.

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Сейчас эту информацию проверяют соответствующие службы (подробности)