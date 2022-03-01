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Общество1 марта 2022 9:38

В Ростовской области объяснили видео со звуками стрельбы в Таганроге

Ролик оказался очередным фейком, который разместили хулиганы
Ангелина СКИБА
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От Таганрога до места проведения специальной военной операции более 100 км

От Таганрога до места проведения специальной военной операции более 100 км

Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области жителей Таганрога напугало видео со звуками стрельбы и разрыва снарядов, которое появилось в соцсетях. Местные власти опровергли информацию хулиганов и добавили, что в городе сейчас все спокойно. Об этом сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

В публикации пояснили, что видео смонтировано для того, чтобы посеять панику. Во-первых, в приморском городе уже больше недели пасмурная погода, а на кадрах - синее небо. Во-вторых, от Таганрога до места проведения специальной военной операции более 100 км, поэтому подобные звуки не могут быть слышны.

- Третий момент - при монтаже этого видео, а также других были использованы специальные аудио-эффекты, в том числе из компьютерной игры Call of Duty. Доверяйте только проверенной информации, - подчеркнули в авторы канала «Война с фейками. Ростов».

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