Власти Ростова начали выкупать участки для реконструкции улицы Вавилова

Отчеты о выкупной стоимости отправили еще 17 собственникам. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко.

В Ростове стартовал очередной этап проекта реконструкции улицы Вавилова. Речь идет о заключении выкупных соглашений на участки и недвижимость. Власти уже договорились с тремя собственниками, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Владельцы земли и объектов недвижимости начали подавать документы на выплату выкупной стоимости имущества. Заключены три первых соглашения. Компенсации направят после регистрации в региональном Минтрансе и в Росреестре. Выплаты люди должны получить уже в апреле, - написал Алексей Логвиненко.

Отчеты о выкупной стоимости отправили еще 17 собственникам. Они должны принять решение в течение 90 дней.

- В случае несогласия с предложенной ценой, ростовчане имеют право обратиться в суд. Всего нам предстоит изъять 119 земельных участков с объектами недвижимости на них. Оформление документов продолжается, - добавил Алексей Логвиненко.

На улице Вавилова собираются создать четырехполосную проезжую часть протяженностью около 3,5 км. Это будет дорога с двумя проездами местного значения шириной 5,5 метров. Также проектом предусмотрено строительство развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева.

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