Власти Ростова для расширения Вавилова собрались изъять 119 участков

Всего на расширение Вавилова планируют потратить около 6 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова начали оценивать стоимость изъятия 119 участков для реконструкции улицы Вавилова. По мере утверждения итоговых сумм людям должны присылать извещения. По поводу остальных площадок еще ведутся обсуждения. Об этом стало известно сегодня, 6 февраля.

Ранее в городской администрации рассказали, что под работы по обновлению проезжей части всего могут попасть 137 территорий и строений, включая 17 квартир. Все они находятся на отрезке пути от Особенной до Сосновой. За объекты собираются платить по рыночной стоимости.

Расширение Вавилова - один из самых крупных проектов за последнее время. После его завершения должна появиться четырехполосная проезжая часть с выделенной зоной для общественного транспорта. На эти цели в общем собираются потратить около 6 млрд рублей.

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