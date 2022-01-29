Ростовские власти в 2022 году выкупят участки на Вавилова за 1,3 млрд рублей

В 2022 году в Ростове приступят к первому этапу реконструкции улицы Вавилова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году власти Ростова-на-Дону потратят на выкуп земель для расширения проезда по улице Вавилова 1 миллиард 271 миллион рублей — практически пятую часть от общей стоимости проекта — более чем 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов в администрации города во время заседания департамента.

- Это будет четырехполосная магистраль с локальными проездами к частным домам, появится двухуровневая транспортная развязка, которая разгрузит движение на въезде и выезде в микрорайон, - уточнил Денис Водопьянов.

Реализация реконструкции улицы включена в нацпроект «Жилье и городская среда», отметил директор департамента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление набережной, реконструкция улицы Вавилова и выкуп «Водоканала»: сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о планах на развитие города

Мэр Ростова Алексей Логвиненко рассказал о том, что ждет город в 2022 году (подробнее)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.