Продление набережной, реконструкция улицы Вавилова и выкуп «Водоканала»: сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о планах на развитие города

Набережная, которая последние 80 лет находилась между Буденновским проспектом и Богатяновским спуском, продлится на восток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Насущные вопросы жителей Ростова, грандиозные планы по развитию города в ближайшие годы обсудили на пресс-конференции главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Сити-менеджер более двух часов отвечал на вопросы журналистов: о продлении набережной, реконструкции улицы Вавилова, благоустройстве Театрального спуска, сроках строительства скоростного трамвая, а также выкупе мэрией акций у водоканала и других моментах. «КП — Ростов-на-Дону» рассказывает о самых интересных моментах встречи с главой.

ПОРТ НАЧНЕТ ПЕРЕЕЗД В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

Вопрос продления ростовской набережной на правом берегу Дона обсуждается не первый год. Так, в 2019 году городские власти заручились поддержкой губернатора Василия Голубева в этом вопросе. Этот сложный проект предстоит реализовать не быстро.

Алексей Логвиненко напомнил, что на планируемой под продление набережной территории находятся земли в частном владении и Ростовский морской торговый порт — действующая организация, где занято большое количество сотрудников, которое вносит значимый вклад в экономику города.

- Сегодня мы находимся в активных переговорах с портом. Ликвидировать морской порт мы не намерены. Нам нужен порт. Мы уже определили земельный участок на территории левого берега Дона, и он полностью сформирован. Как только мы перенесем границы морского порта, у нас будут все основания выкупить земельные участки и приступить к продлению набережной, - объяснил градоначальник.

Речь зашла и о продлении Театрального спуска. По словам градоначальника, власти планируют выкупить всю территорию от Театральной площади до улицы Береговой.

- Проект непростой. Там все находится в частной собственности. В этом году мы выкупим у погорельцев все территории. Скупиться мы не собираемся, - прокомментировал сити-менеджер.

Уже в первом квартале начнется переезд морского порта на левый берег Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ОДНОЗНАЧНО ДОРОГУ СТРОИТЬ БУДЕМ»

Обсуждение не могло не коснуться ситуации с реконструкцией улицы Вавилова в микрорайоне Суворовском.

- История там начинается за много лет до сегодняшнего дня. И решить ее за год-два мы просто не в силах, - объясняет Алексей Логвиненко. - В этом году начнем строить там школу. То есть то, что можно сделать быстро, мы делаем.

Стоимость реконструкции улицы Вавилова оценивается почти в шесть миллиардов рублей. Проект готов и прошел экспертизу. При этом горожане напоминают, что мост на Малиновского обошелся в три миллиарда, а проходимость транспорта там выше.

- Однозначно дорогу строить будем, - подтвердил сити-менеджер.

Большие надежды власти возлагают на проект по скоростному трамваю, первую ветку которого планируется проложить из центра города в микрорайон Суворовский.

- Мы не стоим на месте: получили кредит, и обратного пути нет. Однако во время ремонта дороги всегда будут неудобства.

АКЦИИ «ВОДОКАНАЛА»- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Громкая тема, которая волнует жителей донской столицы в последние месяцы — ситуация с «Ростовводоканалом». Ранее власти заявляли, что у города есть возможность выкупить акции до контрольного пакета.

- Если депутаты посчитают нужным, то выкупим. Но я считаю, что этого делать не надо, - заявил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер считает, что деньги, потраченные на покупку акций, можно направить в другое русло.

- Лучше эту сумму потратить на парк, школу - так гораздо выгоднее, - во-первых. Во-вторых, после покупки надо будет хозяйство «Водоканала» содержать и вкладывать деньги. Думаю, что найдутся крупные игроки, ведь у города большая привлекательность для бизнеса.

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