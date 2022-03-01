3 марта на нескольких улицах Ростова отключат воду

Воды в кранах не будет с утра и до вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 марта на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат воду. Ресурс в квартиры и дома не будут подавать с 8:30 до 22 часов, предупреждает АО «Ростовводоканал».

Отключение затронет дома расположенные в границах: 30 линия - Ереванская - 38 линия - Рябышева.

Подачу воды временно прекратят из-за реконструкции самотечного коллектора. Работы будет вести на участке 32 линии от улицы Вити Черевичкина до Сарьяна.

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