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Общество1 марта 2022 11:14

3 марта на нескольких улицах Ростова отключат воду

Это сделают из-за работ по реконструкции коллектора
Ангелина СКИБА
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Воды в кранах не будет с утра и до вечера

Воды в кранах не будет с утра и до вечера

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 марта на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат воду. Ресурс в квартиры и дома не будут подавать с 8:30 до 22 часов, предупреждает АО «Ростовводоканал».

Отключение затронет дома расположенные в границах: 30 линия - Ереванская - 38 линия - Рябышева.

Подачу воды временно прекратят из-за реконструкции самотечного коллектора. Работы будет вести на участке 32 линии от улицы Вити Черевичкина до Сарьяна.

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