Ростовчане из аварийных домов смогут вернуть уплаченные за капремонт деньги

Ростовчане из аварийных домов смогут вернуть деньги за капремонт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области было отмечено снижение динамики капитального ремонта. В пандемийный период, когда дончанам разрешили не оплачивать эту услугу, было потеряно порядка 600 миллионов рублей. Такие цифры озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном".

- Эксперты уверяли, что при старом тарифе на капремонт плановая задача по проведению ремонта никак не может быть выполнена. Был неизбежен целый ком проблем и нехватка средств для капитального ремонта. Наша задача - найти решение для того, чтобы динамику производства ремонта наших домов не снижать, - отметил Василий Голубев.

Долгие расчеты привели к тому, что рост тарифов на капремонт составит 12,61 рублей. Без этой подвижки нет возможности отремонтировать дома, которые уже многие годы простаивают без ремонта.

- Люди, чьи дома были признаны аварийными, могут вернуть деньги, уплаченные за капремонт. Скоро должна появится инструкция о том, как это можно сделать. Она будет опубликована на сайте правительства и министерства ЖКХ, - уточнил губернатор.

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Экономически обоснованный тариф назвали в региональном фонде капитального ремонта.