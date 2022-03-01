Власти Ростовской области не располагают информацией о гибели военных на Украине

Ранее в Миноброны подтвердили потери в рядах Вооруженных сил России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Ростовской области не располагают информацией о возможной гибели донских солдат и офицеров во время военной спецоперации на сопредельной территории. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

- В настоящий момент информацией не располагаем, - прокомментировал Сергей Тюрин.

К слову, ранее в Миноброны страны подтвердили потери в рядах наших Вооруженных сил, однако в ведомстве не озвучили точные цифры и не уточнили, из каких регионов были погибшие. Также среди российских военных есть и раненые, их количество также пока неизвестно.

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