Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 11:39

Власти Ростовской области не располагают информацией о гибели военных на Украине

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе донского правительства
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее в Миноброны подтвердили потери в рядах Вооруженных сил России

Ранее в Миноброны подтвердили потери в рядах Вооруженных сил России

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Ростовской области не располагают информацией о возможной гибели донских солдат и офицеров во время военной спецоперации на сопредельной территории. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

- В настоящий момент информацией не располагаем, - прокомментировал Сергей Тюрин.

К слову, ранее в Миноброны страны подтвердили потери в рядах наших Вооруженных сил, однако в ведомстве не озвучили точные цифры и не уточнили, из каких регионов были погибшие. Также среди российских военных есть и раненые, их количество также пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области объяснили видео со звуками стрельбы в Таганроге

Ролик оказался очередным фейком, который разместили хулиганы (подробности)