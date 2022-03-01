В Ростовской области загруженность ковидного коечного фонда составила 63%

В регионе снизилось количество заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, по состоянию на 1 марта, загруженность ковидного коечного фонда составила 63%. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Занятость коечного фонда значительно снизилась, и в настоящий момент загруженность фонда составляет 63%, то есть мы готовы выводить места для оказания помощи в плановом порядке, - заявил Юрий Кобзев.

Министр также отметил, что в регионе снизилось количество заболевших. Если две недели назад лечение требовалось 57 тысячам человек, то сейчас под наблюдением находятся 35,6 тысячи. Лекарственную терапию получают 30 тысяч пациентов.

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