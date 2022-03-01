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Общество1 марта 2022 13:50

В Ростовской области улучшилась ситуация по коронавирусу, заболеваемость снизилась на 20%

Меньше стали болеть дети и люди от 18 до 40 лет
Ангелина СКИБА
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Коронавирусом чаще всего сейчас болеют людей от 55 лет и старше.

Коронавирусом чаще всего сейчас болеют людей от 55 лет и старше.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области значительно улучшилась ситуация по коронавирусу. С начала года темп прироста заболеваемости впервые стал отрицательным. Об этом сегодня, 1 марта, на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Эпидситуация на 8 неделе по сравнению с предыдущими значительно улучшилась. При этом темп прироста заболеваемости впервые в текущем году стал отрицательным по сравнению с предыдущей неделей. Снижение по отношению к 7 неделе составило почти 20%, - сказал Евгений Ковалев.

Эксперт подчеркнул, что меньше болеют сейчас во всех возрастных группах, но люди старшего возраста все равно находятся под угрозой.

- Третью неделю подряд особенно заметно снижается число случаев среди детей. Также ниже доля людей с 18 до 40 лет, но растет удельный вес лиц от 55 лет и старше. Именно на них приходится почти 50% заболевших. Это может спровоцировать частые госпитализации и неблагоприятные исходы, - добавил Евгений Ковалев.

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Об этом сообщил глава донского Минздрава (подробности)