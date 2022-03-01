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Общество1 марта 2022 16:30

В Ростове обучат водителей для трамваев Таганрога

Первая группа из 20 человек уже набрана
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове обучат водителей для таганрогских трамваев. Фото: администрация Таганрога

В Ростове обучат водителей для таганрогских трамваев. Фото: администрация Таганрога

В Ростове компания "Синара" совместно с МУП "РТК" проведут подготовку водителей трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

В настоящее время уже набрали первую группу учеников. В нее входят 20 человек, желающих обучиться вождению трамвая.

- Для зачисления на курс будущим водителям необходимо подать заявление в отделе кадров «Синара - ГТР Таганрог» или позвонить по телефону 8 (928) 621-36-91, - рассказали в таганрогской мэрии.

Студенты будут проходить обучение абсолютно бесплатно. Всего обучающий курс рассчитан на пять месяцев. Первые два отведены на изучение теории, а оставшиеся три посвящены практическим занятиям.